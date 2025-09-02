Haberler

KırıkkaLe’de Kazada Bir Kişi Öldü

KAZA DETAYLARI

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde, otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarpması sonucu trajik bir kaza yaşandı. Olayda 25 yaşındaki Sami Çamdelen yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolundaki Yozgat yol ayrımında meydana geldi. 06 EIB 668 plakalı otomobil, sürücü Ö.Ç.’nin (52) kontrolünden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

YARALILARIN DURUMU

Olayda, sürücü Ö.Ç.’nin yanı sıra otomobilde bulunan H.K. (70), E.H.Ç. (14), E.Ç. (49) ve Sami Çamdelen yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki bir yaralı, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılırken, yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Sami Çamdelen hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayın nedenleri üzerinde durulurken, kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği belirtiliyor.

ÖNEMLİ

