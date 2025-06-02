Kırıkkale’de Kazada İki Kişi Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Kırıkkale’de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari aracın seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde gerçekleşti.

KAZAYA NEDEN OLAN DURUM

Edinilen bilgilere göre, R.Y. yönetimindeki 06 FV 0418 plakalı Fiat hafif ticari araç, yağmur yüzünden kaygan hale gelen yolda kontrolden çıkarak H.H.Ö. idaresindeki 34 RC 0560 plakalı tıra çarptı. Bu trafik kazasında sürücü R.Y. ile yolcu M.Y. yaralanıyor.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk ediliyor. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonrasında, kazaya karışan araçlar yoldan çekiliyor.