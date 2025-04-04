Kırıkkale’de Koku, 23 Hayvan Telef Oldu

KIRIKKALE’DE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARDA ZEHİRLENME OLAYI

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, menfezdeki dereden yayılan keskin koku, küçükbaş hayvanları etkiledi. Olayda 23 hayvan telef olurken, 77 hayvan son anda kurtarıldı. Sakin Ulusoy adlı yetiştirici, her gün olduğu gibi 100 küçükbaş hayvanını otlattıktan sonra menfezden geçerken yoğun bir koku ile karşılaştı. Dere yatağından akan atık su, hayvanları zehirledi.

EĞİTİCİ VE KÖYLÜLERİN MÜDAHALESİ

Olayın meydana gelmesiyle birlikte, köylüler ve itfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Telef olduğu sanılan bir hayvan, ekipler tarafından menfezden çıkarılırken AFAD ve ilgili müdürlükler, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas’ın talimatıyla bölgede inceleme başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Uğur Atar, hayvanların ölüm nedeninin laboratuvar analizleri sonucunda netleşeceğini belirtti.

Sakin Ulusoy, dereden yayılan güçlü kokunun neden olduğu sorunları şu şekilde anlattı: “Hayvanların arkasından geliyordum, acayip bir koku vardı. Hayvanlar etkilendi. Hayvanları ben çıkartayım dedim ama baktım, zehirleneceğim. Mecburen bıraktık, muhtarı aradım.” Hacıbalı köyü muhtarı İbrahim Sağkol ise, olayın gerçekleştiği akşam saatlerinde köylüden aldığı telefonla hemen harekete geçtiklerini ve durumu jandarmaya bildirdiklerini aktardı.

Köy sakinlerinden Dursun Doğan, yaşanan olayın ciddiyetini şu şekilde ifade etti: “Telefon ettiğimizde jandarma ekipleri geldi gerekeni yaptı. İtfaiye geldi maskeyle bir kısmını kurtardı. Herkes geldi, yoksa biz giremiyorduk kokudan.” Hayvanları kurtarmak için gösterilen bu toplumsal dayanışma, olayın ardından bir kez daha önem kazandı.