Kırıkkale’de Koruma Altındaki Çocuklarla İftar

İFTAR PROGRAMINA KATILIM

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, İslami Değerler Külliyesi’nde düzenlenen iftar etkinliğinde devlet korumasındaki çocuklarla bir araya geldi. Vali Makas, eşi Elif Makas ve Bakan Yardımcısı Madak, bu anlamlı programda yer alarak birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

MÜZE ZİYARETİ

İftar öncesinde, katılımcılar Siyeri Nebi Kutsal Emanetler Müzesi’ni gezerek orada bulunan tarihi ve manevi değerleri yakından inceledi. Ziyaret sırasında külliyenin yönetim kurulu başkanı Bahattin Akyön, misafirlere müze ile ilgili detaylı bilgiler sunarak etkinliğin anlamını pekiştirdi.

SAMİMİ ANLAR VE TEŞEKKÜR

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda kalan devlet koruması altındaki çocukların da yer aldığı iftar programı, sıcak ve samimi anlara sahne oldu. Çocuklar, ney üfleyerek etkinliğe manevi bir dokunuş kattı. Bakan Yardımcısı Madak, bu iftar programının iyilik ve dayanışmanın önemini vurguladığını belirterek, “Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.