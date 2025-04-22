Kırıkkale’de Makarna Şöleni Yapıldı

YEMEK YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kırıkkale’deki Yeşil Vadi Şehit Musa Saydam Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Makarna Şöleni Yemek Yarışması düzenledi. Okulun bahçesinde yapılan etkinlikte, kentteki 15 ortaokuldan öğrencilere yer verildi. Yarışmaya, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Müdür Yardımcısı Hamza Akgün, şube müdürleri ve davetliler katıldı.

MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ VURGULANDI

Okul müdürü Eren Arslan, yaptığı konuşmada, “Mesleki eğitimin önemine vurgu yapmak amacıyla etkinliği düzenledik” dedi. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede, yarışmayı 75. Yıl Ortaokulu birinci sırada, Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu ikinci ve Sulakyurt Şehit Kerim Arslan Ortaokulu üçüncü olarak tamamladı. Atatürk Ortaokulu’nun mansiyon ödülüne layık görüldüğü bu yarışmada, dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

ETKİNLİK MÜZİK DİNLETİSİYLE SONLANDI

Yarışmanın ardından etkinlik, müzik dinletisiyle sona erdi. Bu etkinlik, öğrencilerin yeteneklerini sergilemelerine ve mesleki eğitimin farkındalığını artırmalarına katkı sağladı.