Kırıkkale’de Meşale Yaktılar, Ceza Aldılar

OLAYA KATILANLARA CEZA UYGULANDI

Kırıkkale’de bir grup vatandaşın katılımıyla yapılan “kız isteme” merasiminde yolu kapatıp meşale yakan iki damat adayına polis ekiplerince toplam 13 bin 397 lira idari para cezası kesildi. Gürler Mahallesi 679. Sokak’ta gerçekleştirilen merasimde, A.E.E. (22) ve bir grup vatandaş, meşale yakarak yolu kapattı. Bu durum, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinde paylaşılan görüntülerin ardından tespit edildi.

İZİN BELGESİ OLMADAN YOL KAPATMA

Polis ekipleri, damat adayının merasim için düğün izni aldığını, ancak yol kapatma izni bulunmadığını belirledi. A.E.E.’nin otomobille yolu kapatması nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerini ihlal ettiği tespit edildi. Bu nedenle, damat adayına 7 bin 491 TL ceza kesildi. Ayrıca, emre aykırı davranışından dolayı da 2 bin 953 TL ek para cezası uygulanarak toplamda 10 bin 444 lira ceza sürdürüldü.

BİR DİĞER OLAYDA BENZER İHLAL YAŞANDI

Tepebaşı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde başka bir olayda, Y.Ç. (23) kız isteme merasimi sırasında araç konvoyuyla yolu kapatıp meşale kullandı. Bu durum da sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinde yapılan inceleme sonrasında dikkat çekti. Y.Ç.’nin herhangi bir izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi ve emre aykırı davranıştan dolayı 2 bin 953 TL idari para cezası uygulandı.