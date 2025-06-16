Kırıkkale’de Motosiklet Devrildi, Yaralı Var

KAZA SONRASI YARALANMA YAŞANDI

Kırıkkale’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 8. kilometresinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, R.O. isimli sürücü, motosikletin kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Bu kaza sonucunda sürücü R.O. yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, hemen olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. R.O.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Devrilen motosiklet, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.