Kırıkkale’de Motosiklet Kaza Yaptı

KAZANIN DETAYLARI

Kırıkkale’de, sürücünün kontrolünü kaybettiği bir motosikletin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 8. kilometresinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, R.O. isimli sürücü, motosiklet üzerindeki hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bu talihsiz kaza sonucunda R.O. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAYDA GÖREV ALDI

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. R.O.’nun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi.

MOTOSİKLET İNCELEME İÇİN OTOPARKA GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından, polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Devrilen motosiklet, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Bu olayın ardından kazanın nedenleri üzerine araştırmalar sürdürülüyor.