Kırıkkale’de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN MOTORCU

Kırıkkale’de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiriyor. Kaza, Yeni Mahalle Hasan Polatkan Caddesi’nde gerçekleşti.

KAZAYLA İLGİLİ DETAYLAR

Edinilen bilgilere göre, E.B. idaresindeki 37 FD 760 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Ali Kaan Ünal’ın kullandığı 71 ADY 643 plakalı motosiklet arasında bir çarpışma yaşandı. Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü ağır yaralanıyor. Olayla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk ediliyor.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından acil olarak hastaneye götürülüyor. Ancak, tedavi sürecine alınan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Hafif ticari aracın sürücüsü E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatılıyor.