Kırıkkale’de Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

KAZA ESNASINDA YAŞANAN TRAJEDİ

Kırıkkale’de meydana gelen bir kazada hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Ali Kaan Ünal hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Hasan Polatkan Caddesi üzerinde MKE Anaokulu yakınlarında gerçekleşti. E.B. yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde seyreden ve kontrolündeki motosikletle çarpıştı.

MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerinde durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı Ali Kaan Ünal, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Kaan Ünal, maalesef hastanede yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından hafif ticari aracın sürücüsü E.B. gözaltına alındı. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı belirtildi. Bu talihsiz kaza, trafik güvenliği konusunun önemini bir kez daha gündeme getirdi.