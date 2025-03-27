Kırıkkale’de Öğrencilerden Şehitlik Temizliği Etkinliği

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI ETKİNLİK

Kırıkkale’de üniversite öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirdikleri anlam dolu bir etkinlikle şehitliği temizleyerek hem minnet duygusu yaşattı hem de toplumsal farkındalık oluşturdu. Etkinlikte yer alan üniversite öğrencisi Simge Yılmaz, “Şehitlerimizin sayesinde şu an özgür ve güzel bir ülkede yaşıyoruz. Umarım ruhları huzurludur, bizden de razıdırlar” dedi.

ŞEHİTLİK TEMİZLENİYOR

Yaklaşık 70 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Kırıkkale’deki şehitliğin özenle temizlenmesini sağladı. İl Özel İdaresi’nin temizlik çalışmalarıyla birlikte yürütülen bu gönüllü etkinlik, farkındalık oluşturmayı ve toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyor. Öğrenciler, milli ve manevi değerlerle hareket ederek şehitler için de dualar etti. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’ndan Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Abdulkadir Akbulut, “Şu an yaklaşık 70 öğrencimizle birlikte şehitliğimizi bayrama hazırlıyoruz. Gül kokulu, mis gibi bir ortam oluşturmak için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Milli ve manevi duygulara sahip gençler yetiştirmek için çaba gösteriyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda oldukça duyarlı ve bilinçli. Gelecek nesillerin sağlam bir şekilde yetiştiğinden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSU

Birlik ve beraberlik hissiyatını yaşadıklarını vurgulayan üniversite öğrencisi Yasemin Altıntaş, “Aziz şehitlerimizin hatırasını ve onlara olan minnet duygumuzu bir nebze daha ödeyebilmek adına burada temizlik yapıyoruz. Burada sadece temizlikle sınırlı kalmıyoruz; aynı zamanda birlik ve beraberlik duygusunu yaşıyoruz. Bununla birlikte milli bilincimizi de oluşturmuş oluyoruz, dualar ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehitler sayesinde özgür bir ülkede yaşadıklarını vurgulayan Simge Yılmaz, “Bugün şehitliğimizi temizlemek için geldik. Şehitlerimizin mezarlarının gül kokulu olması için buradayız. Onlar sayesinde şu an özgür ve güzel bir ülkede yaşıyoruz. Umarım ruhları huzurludur, bizden de razıdırlar. Şehitlerimiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onlar için okuyoruz, onlar için vatana hizmet etmeye çalışıyoruz” sözleriyle duygularını paylaştı.

ŞEHİT AİLELERİNDEN TEŞEKKÜR

Üniversite öğrencisi Fatma Karkın, “Buraya, bayram öncesi şehitlerimizi anmak ve bayramda ziyarete gelen ailelerin yüzünde tebessüm bırakmak için geldik” diye konuştu. Gönüllü öğrencilerin gerçekleştirdiği bu anlamlı etkinlik, hem toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sağladı hem de bayram öncesinde şehit yakınlarının yüreğine dokundu. Diyarbakır’da şehit olan Osman Kablan’ın babası Mustafa Kablan, “Allah işlerini rast getirsin. Okusunlar, memleketimize ve devletimize faydalı bireyler olsunlar” derken, şehit annesi Elmas Kablan da, “Allah razı olsun yavrularımdan” sözleriyle öğrencilere teşekkür etti.