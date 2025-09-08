Kırıkkale’de Okul Çevrelerinde Denetimler Yapıldı

ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ İÇİN GENİŞ KAPSAMLI DENETİMLER

Kırıkkale’de yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler yapılıyor. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çocukların korunması, suça sürüklenmelerinin ve kaybolmalarının önlenmesi için okul çevrelerinde “Güven Huzur” uygulamasını başlattı. Bu denetimler sırasında okul çevrelerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi, araçlar ise tek tek kontrol edildi. Servis araçları, otomobiller ve motosikletler durdurularak sürücülerin evrakları incelendi. Ekipler, öğrencilere emniyet kemerinin önemini de anlattı.

ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR

Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Üstüner Ekinci, kamu düzeninin sağlanması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti ve “Kırıkkale il sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamaları, öğrencilerimizin eğitimlerini her türlü zararlı alışkanlıklardan, korku ve endişeden uzak, huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri çerçevesinde; şiddetin önlenmesi, özellikle giriş ve çıkış saatlerinde okulların çevresinde olması muhtemel gürültü, kavga, taciz ve benzeri olayların önüne geçilmesi amacıyla okullarda toplanan kişilerin kimlik kontrolleri yapılarak okul ile ilişiği olmayanların uzaklaştırılması sağlanmaktadır. Uyuşturucu satıcılarının asıl hedefinin gençlerimiz olduğu göz önünde bulundurularak emniyet ve trafik tedbirleri alınmıştır” dedi.

OKUL SERVİSLERİ SIKI DENETİM ALTINDA

Trafik Şube Müdürü İsa Söğüt, okul servis araçlarının sıkı bir şekilde denetlendiğine dikkat çekti. Söğüt, “Servis yönetmeliğine bağlı olarak okul servis araçları denetim formu ekiplerimizce yoğunlaştırılmış uygulamalarla sürdürülmektedir. İlimizde toplam 353 servis aracı bulunmakta olup yıl içerisinde hepsi ayrı ayrı denetlenmeye devam edilecektir. Tespit edilen eksikliklerle ilgili hem araç sürücülerine hem de araç sahiplerine gerekli işlemler uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

26 EKİP İLE GÜVENLİK SAĞLANIYOR

Asayiş Şube Müdürü Mehmet Akif Eker, okul güvenliğini sağlamak için özel ekiplerin görevlendirildiğini açıkladı. Eker, “Okul giriş ve çıkışlarından sorumlu ekiplerimiz bulunmaktadır. Merkezde 40 okul için 13 ekip, ilçelerimizde ise 47 okul için 13 ekip görevlendirilmiştir. Toplamda 26 ekiple bu görev sürdürülmektedir. Ekiplerimiz sabah saatlerinde okulların girişlerinde görev almakta, öğle arasındaki giriş-çıkışları ve akşam çıkışlarını da takip ederek çocuklarımızın güvenli bir şekilde evlerine gitmelerini sağlamaktadır. Bizim için önemli olan, okulun etrafında okul ile ilgisi bulunmayan şahısların engellenmesine yönelik çalışmalarımızdır” diye konuştu. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla bu hafta boyunca tüm okullarda denetimlerin devam edeceği belirtilirken, okul önlerinde seyyar satıcılara izin verilmeyeceği, tek dal sigara satışına karşı sıkı önlemlerin uygulanacağı kaydedildi. Eker, asayiş personeli ve narkotim ekiplerinin de okul çevrelerinde aktif bir rol üstlendiğini bildirdi.