Kırıkkale’de Okul Tatili İlan Edildi Mi?

YAĞIŞLAR SONRASI KIRIKKALE’DE TATİL BEKLENTİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılardan sonra, Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlar etkili olmaya başladı. Kırıkkale ilinde, okulların tatil olup olmayacağı konusunda bir merak hakim. Meteoroloji, pek çok il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Kırıkkale’de şu an için okul tatiliyle ilgili Kırıkkale Valiliği’nden 19 Mart Çarşamba tarihi için bir açıklama gelmedi.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile zamanla yüksek kesimleri başta olmak üzere Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızının 50-70 km/saat arasında olacağı, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise bu hızın 90 km/saat kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz’de ise Çarşamba sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu durum ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuz durumlara yol açabileceği için dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENTİSİ

Batı Karadeniz’in batısında, çarşamba öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde, yani 50-75 km/saat hızında rüzgarın fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz bölgesinde, özellikle Kırıkkale-Samsun arasında rüzgarın batı ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde eseceği öngörülmektedir.

SOĞUK HAVA VE ZİRAİ DON RİSKİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don olayı bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 19 Mart 2025 (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren beklenen zirai donun orta kuvvette, yer yer kuvvetli gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların bu riskle ilgili tedbirli olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sıcaklık tahminlerini takip etmeleri önem taşıyor.

KUVVETLİ RÜZGAR RİSKİ DEVAM EDİYOR

19 Mart 2025 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden rüzgar bekleniyor. Doğu Anadolu’da güney yönlerden, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde kuzeyden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. İç Anadolu’nun güneyinin yüksek kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde de fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) müşahede edileceği öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ediyor.