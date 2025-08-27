Kırıkkale’de Operasyonla Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

POLİS EKİPLERİNDEN KAÇAKÇILIĞA YÖNELİK OPERASYON

Kırıkkale’de gerçekleştirilen bir operasyon sonucu, polis ekipleri tarafından bir iş yerinde binlerce makaron, tütün ürünü ve elektronik sigara ele geçiriliyor. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatılmış durumda.

YAPILAN ARAMALARDA BÜYÜK MİKTARDA KAÇAK ürün TESPİT EDİLDİ

Kırıkkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalar boyunca İ.U. isimli şüphelinin iş yerine operasyon düzenliyor. Yapılan aramalarda, 3 bin 100 adet içi doldurulmuş makaron ve 5 adet elektronik sigara ele geçiriliyor.

RUHATSIZ İŞ YERİNDEKİ KAÇAK İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Şüphelinin TAPDK satış ruhsatı bulundurmadığı için iş yerindeki 28 bin 400 adet boş makaron, 280 paket nargile tütünü, 210 paket tütün ve 21 kilo 200 gram açık kıyılmış tütün de muhafaza altına alınıyor. Şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığı bildiriliyor. Yapılan açıklamada, “Çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam ediyor” deniliyor.