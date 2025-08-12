Haberler

Kırıkkale’de Operasyonla M.T.C. Tutuklandı

Kırıkkale’de gerçekleştirilen bir operasyon ile kamu hastanesinde çalışan bir personel tutuklandı. İddialara göre, bu personel doktorların kullanıcı hesaplarını kullanarak toplamda 8 kişi adına bin 998 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza yazdı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek amacıyla çalışma yürüttü. Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli M.T.C. isimli şüphelinin, hastanede çalışan 4 doktora ait sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 kişi adına 37 kutu, yani toplam 1.998 adet sentetik ecza reçetesi yazdığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramalarda, uyuşturucu içme aparatı (pipe) ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

