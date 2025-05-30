Kırıkkale’de Operasyonlarda 25 Şüpheli Yakalandı

KIRIKKALE’DE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kırıkkale’de gerçekleştirilen polis operasyonları sonucunda, ruhsatsız silahlar ve kaçak ürünler ele geçirildi. Son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda toplam 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde çeşitli çalışmalara imza attı.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 4 adet tabanca, bin 598 adet fişek ve 7 bin 280 adet dolu makaron bulundu. Toplamda 25 şüpheli şahıs yakalandı. Bu şüphelilerden 13’ü hakkında çeşitli suçlardan adli işlem başlatıldı. Buna ek olarak, 12 şüpheli “irtikap” suçundan gözaltına alındı. Kırıkkale’de düzenlenen bu operasyonlar, güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığını gösteriyor.