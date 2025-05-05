Kırıkkale’de Otomobil Duvara Çarptı

KAZADA YARALANANLAR

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde Sanayi Mahallesi 1306. Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, R.M. yönetimindeki 06 CDF 65 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile savrularak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü R.M. ve yanındaki yolcular Z.Y. ile 5 yaşındaki M.C.D. yaralandı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası, olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu öğrenildi.

MADDİ HASAR VE İNCELEME

Çarpışma nedeniyle otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen tahkikat sonrasında araç otoparka çekildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.