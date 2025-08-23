Kırıkkale’de Otomobil Kaza Yaptı

Kazanın Görüntüleri Yaşanan Gerilimi Ortaya Koyuyor

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, yaya üst geçidinin merdiven korkuluklarına çarparak kullanılmaz hale geldi. Gece saatlerinde gerçekleşen bu feci kazada, 3 kişi yaralandı. Millet Bulvarı üzerinde seyreden ve M.H.Z. (20) tarafından kullanılan 06 PPF 73 plakalı Toyota marka otomobil, kontrolden çıkarak üst geçide çarptı. Takla atan bu otomobil, görünüşüyle dikkat çekerken, sürücü ile yolcular M.A.A. (19) ve Z.S. (19) yaralandı.

Yaralılara İlk Müdahale Hızla Gerçekleşti

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Irak uyruklu olduğu öğrenilen yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından yaya üst geçidinde bulunan vatandaşlar, ekiplerin çalışmasını merakla izledi. İtfaiye personeli Sait Erkoç, “Yaralıları çıkartıp ambulansa teslim ettik. Şu anda araçta tedbirimizi aldık. Çekiciye teslim ettikten sonra kurumumuza döneceğiz” şeklinde bilgi verdi.

Trafik İncelemesi ve Araç Çekme İşlemleri Tamamlandı

Kazada hurdaya dönen otomobil, trafik ekiplerinin incelemesinin ardından otoparka çekildi. Bu tür kazaların önlenmesi ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Kazanın detayları merakla araştırılıyor.