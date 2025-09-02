Kırıkkale’de Otomobil Kazası Oldu

KAZA SONUCU HAYAT KAYBI VE YARALILAR

Kırıkkale’de meydana gelen bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Ömer Ç. (52) yönetimindeki 06 EIB 668 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu üzerindeki Yozgat yol ayrımında refüje çarparak kaza yaptı. Olay sonrası sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU

Kazada sürücü Ömer Ç. ile birlikte araçta bulunan Hatun K. (70), Esma Hatun Ç. (14), Elif Ç. (49) ve Sami Ç. (25) yaralandı. Yaralılar, Sami Ç. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, diğer 3 yaralı ise Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Maalesef, hastanede müdahaleye rağmen Sami Ç. hayatını kaybetti.