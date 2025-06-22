Kırıkkale’de Otomobil Kazasında 3 Yaralı

KAZA YERİ ÜZERİNDE MEYDANA GELDİ

Kırıkkale’de lüks bir otomobilin seyir halindeki başka bir araca çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı’nda gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, Ş.A. yönetimindeki 71 DV 111 plakalı Porsche, önündeki 34 GT 8591 plakalı Toyota marka araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savruldu ve Toyota hurdaya döndü.

Kazada sürücüler ile yolcu olarak bulunan A.A.G. ağır yaralanarak hastaneye sevk edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan bildirimle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk müdahaleden sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi edinildi.

ARAÇLARIN KALDIRILMASI VE İNCELEME

İtfaiye ekipleri, araçların yanma riskine karşı önlem aldı. Kazaya karışan iki araç, çekici yardımıyla otoparka çıkarıldı. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.