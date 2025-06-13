Kırıkkale’de Parçalı Bulutlu Hava

KIRIKKALE’DE SICAK HAVA DALGASI ETKİSİ

Türkiye genelini etkileyen sıcak hava dalgası, Kırıkkale’de de etkisini göstermeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava durumu bilgilerini öğrenmek isteyen halk, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 14 Haziran 2025 Cumartesi günü için hazırlanan hava durumu raporlarına dikkatle göz atıyor. Peki, 14 Haziran 2025 Cumartesi günü Kırıkkale’de beklenen hava durumu ne olacak?

PARÇALI BULUTLU HAVA DURUMU

14 Haziran 2025 Cumartesi günü Kırıkkale’deki hava durumu genel olarak parçalı bulutlu geçiyor. Günlük hava durumu özeti ise şu şekilde bildiriliyor: En yüksek sıcaklık 29°C, en düşük sıcaklık ise 17°C olarak ölçülüyor.