Kırıkkale’de Park Halindeki Araç Yandı

KIRIKKALE’DE YANGIN OLAYI

Kırıkkale’de park halindeki bir otomobilde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda aracın büyük çapta hasar aldığı bildirildi. Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Millet Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık üç aydır park eden D.D.’ye ait Fiat Tofaş marka otomobilin motor bölümünde yangın başladı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Alevler, çok geçmeden otomobilin tamamını kaplayacak şekilde büyüdü. Yangın hakkında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa bir süre içerisinde olay yerine vararak yangına müdahale etti. Yangın, hızla kontrol altına alındı. Araçta meydana gelen maddi hasar oldukça büyük.

ELEKTRİK KABLOLARI NEDENİYLE ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yapılan incelemelere dayanarak, yangının elektrik kablolarından kaynaklandığı öne sürüldü. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş bir inceleme başlatıldı.