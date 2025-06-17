Kırıkkale’de Ruhsatsız Tabanca Bulundu

POLİS OPERASYONU GERÇEKLEŞTİ

Kırıkkale’de, polis ekipleri bir şahsı ruhsatsız tabanca ile yakaladı ve bu konuda adli işlem başlattı. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçlarını önlemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir operasyon gerçekleştirdi.

ARACINDA TABANCA VE FİŞEK BULUNDU

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, R.U. isimli şahsın aracında yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek tespit edildi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılması için gerekli adımlar atıldı.