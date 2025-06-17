Kırıkkale’de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

POLİS EKİPLERİ RİSKLİ BİR YAKALAYIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kırıkkale’de polis bir şahsı ruhsatsız bir tabancayla ele geçirdi. Alınan bilgilere göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçlarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda bir operasyon gerçekleştirdi.

YAPILAN ARAMA SONUCUNDA TABANCA VE FİŞEK BULUNDU

Operasyon kapsamında, R.U. isimli kişinin aracında yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte 3 adet fişek tespit edildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.