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Kırıkkale’de Sağanak, Taşkınlara Neden Oldu

ŞAHSİ YETKİ BİLDİRDİ

Kırıkkale’de etkili olan şiddetli sağanak yağışları, derelerde taşkınlara neden oldu ve bazı evler ile bahçeler su altında kaldı. Akşam saatlerinde başlayan bu yağışlar, özellikle Osmangazi Mahallesi’nde derelerin taşmasına sebep oldu. Bazı evlerde su baskınları görüldü ve bahçelerle yollar çamurla kaplandı.

MAHSUR KALAN SÜRÜCÜLER

Yağışların getirdiği olumsuzluklardan biri, bir sürücünün çamur kaplı yoldan geçmeye çalışırken otomobiliyle mahsur kalması oldu. Bölge sakinleri, sel sularının evlerine girmemesi için büyük çaba harcadı. Durumun ciddiyetine binaen, yerel belediye ekipleri de bozulan ve çamurla kaplanan yolların açılması ve temizlenmesi amacıyla çalışmalara başladı.

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