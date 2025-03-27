Kırıkkale’de Siber Suç Operasyonu: 2 Yakalama

KAMU GÜVENLİĞİNE YÖNELİK MÜCADELE

Kırıkkale’de siber suçlarla alakalı yürütülen çalışmalarda 36 kişi belirlendi. Aranan 2 şüpheli ise yakalanarak haklarında yasal süreç başlatıldı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-26 Mart 2025 tarihleri arasında dijital suçlara karşı etkin bir mücadelenin altına imza attı. Yapılan incelemelerde, suça yönelik paylaşımlarda bulunan 36 kullanıcı tespit edildi.

DOLANDIRICILIK VE BİLGİ SİSTEMİ SUÇLARI

İşlemler kapsamında 13 dijital materyal incelendi. Bu incelemeler sonucunda 4 nitelikli dolandırıcılık, 1 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme ya da değiştirme ve 1 bilişim sistemine girme olayıyla ilgili adli süreç başlatıldı. Yürütülen operasyonlarda “Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan arama kaydı bulunan E.G. ve İ.C.I. isimli iki şüpheliye yönelik adli işlemler gerçekleştirildi.

Ayrıca, vatandaşların dijital okuryazarlığını artırmak için gerçekleştirilen SİBERAY faaliyetleri kapsamında 280 kişi bilgilendirildi. Bu tür etkinlikler, toplumda dijital güvenlik bilincini oluşturmak adına büyük bir öneme sahip.