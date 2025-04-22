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Kırıkkale’de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kırıkkale’de, akşam saatlerinde Yenimahalle 247 Sokak’ta meydana gelen bir silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. H.M.E. ile arasındaki husumet sebebiyle H.D. (43), Ş.D. (25) ve E.Y. (25) arasında başlayan tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

KAVGA VE YARALAMA

Kavga sırasında E.Y., üzerinde taşıdığı tabancayla H.M.E.’ye ateş açtı. H.M.E., vücuduna isabet eden kurşun sonucu yaralandı. Olayın hemen ardından şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALININ DURUMU

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan 3 şüpheli ise daha sonra yakalanarak gözaltına alındı. Üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca ele geçirildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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