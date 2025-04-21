Kırıkkale’de Silahlı Kavga, 1 Yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kırıkkale’de meydana gelen silahlı kavga sonucunda bir kişi tabancayla omzundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Yeni Mahalle 241. Sokak’ta gelişti.

TARTIŞMA VE YARALANMA

Edinilen bilgilere göre, H.M.E. ile Ş.D. (25), H.D. (43) ve E.Y. (25) arasında henüz netleşmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çatışmaya dönüşen bu olayda, H.M.E. tabancayla omzundan vurularak yaralandı. Yaralı şahıs, kendisine ateş eden kişinin E.Y. olduğunu belirtti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen H.M.E., ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne taşındı. Tedavi altında olduğu bildirilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Silahlı kavgaya sahne olan alanda detaylı inceleme yapıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.