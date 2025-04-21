Kırıkkale’de Silahlı Kavga Gerçekleşti

OLAYIN YERİ VE ZAMANLAMASI

Kırıkkale’de gerçekleşen silahlı kavgada bir kişi omzundan tabancayla vurulup hastaneye kaldırıldı. Olay Yeni Mahalle 241. Sokak’ta meydana geldi. Aldığı bilgiye göre, H.M.E. ile Ş.D. (25), H.D. (43) ve E.Y. (25) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı bir tartışma başlamıştı.

KAVGANIN SEYRİ VE YARALANMA

Tartışma, kısa sürede silahlı bir kavgaya dönüştü ve bu esnada H.M.E. omzundan vurularak yaralandı. H.M.E.’nin ifadesine göre, kendisine ateş eden kişinin E.Y. olduğu tespit edildi. Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla birlikte polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralının olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne götürüldüğü bildirildi. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Silahlı kavganın yaşandığı bölgede de detaylı incelemeler yapıldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma açıldığı ifade edildi.