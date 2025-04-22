Kırıkkale’de Silahlı Kavga Meydana Geldi

SİLAHLI KAVGA OLAYI

Kırıkkale’de husumet bulunan kişiler arasında meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi yaralanıyor. Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle 247 Sokak’ta gerçekleşiyor. H.M.E. ile aralarında düşmanlık olduğu iddia edilen H.D. (43), Ş.D. (25) ve E.Y. (25) arasında bir tartışma başlıyor. Tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüşüyor ve E.Y., yanında taşıdığı tabanca ile H.M.E.’ye ateş ediyor.

YARALININ DURUMU VE TUTUKLAMALAR

Ateş sonucunda H.M.E. vücuduna isabet eden kurşun ile yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçma girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk ediliyor. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırılıyor. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtiliyor. Kaçan üç şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınıyor. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca ele geçiriliyor ve soruşturma sürüyor.