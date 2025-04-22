Kırıkkale’de Silahlı Kavga Yaşandı

SİLAHLI KAVGA VE YARALANMA OLAYI

Kırıkkale’de meydana gelen bir silahlı kavga sonucunda bir kişi, tabancayla omzundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Yeni Mahalle 241. Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, H.M.E., Ş.D. (25), H.D. (43) ve E.Y. (25) arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu kargaşada, H.M.E. tabancayla omzundan vurularak yaralandı. Yaralı şahıs, kendisine ateş eden kişinin E.Y. olduğunu belirtti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri, yaralı H.M.E.’yi ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne taşıdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan üç şüpheliyi gözaltına aldı. Silahlı kavganın yaşandığı alanda da detaylı bir inceleme yapıldı. Olayla ilgili resmi soruşturma süreci başlatılmış durumda.