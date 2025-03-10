Kırıkkale’de Sobadan Çıkan Yangın Müdahalesi

YANGINLA MÜDAHALEDE YAŞANAN OLAYLAR

Kırıkkale’de bulunan tek katlı bir müstakil evde meydana gelen soba yangınında, itfaiye görevlisi ile 67 yaşındaki bir vatandaş dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Kaletepe Mahallesi’nde Ömer Bulduk’a ait evde kömür sobası nedeniyle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin daha da büyümesini engelledi. Yangın alanında, müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri C.E.A. ile dumandan etkilenen 67 yaşındaki Ömer Bulduk, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. İki kişi, ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yangına dair inceleme başlatıldı.