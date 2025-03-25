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Kırıkkale’de Su Kaynaklarını Koruma Toplantısı

SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE MODERN SULAMA SİSTEMLERİ

Kırıkkale İl Su Kurulu Toplantısı’nda su kaynaklarının korunması ve tarımsal sulamada modern sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar detaylı bir şekilde değerlendiriliyor. Toplantıya Vali Mehmet Makas başkanlık ediyor. İlgili kurumların temsilcileri de bu önemli buluşmaya katılıyor. Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda, şehirdeki su kaynaklarının korunmasına yönelik devam eden projeler ele alınıyor.

TARIMSAL SULAMA VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Tarımsal sulamada modern sulama sistemlerine geçiş süreci önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda, teknolojik gelişmelerin su tasarrufuna olan etkileri de masaya yatırılıyor. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan su kirliliğinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarla ilgili tedbirler, yetkili kurumlar tarafından sunumlarla paylaşılıyor.

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE İŞ BİRLİĞİ

Toplantının odak noktalarından biri, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ile su kalitesinin artırılmasına yönelik kurumlar arası iş birliğinin önemi. Vali Mehmet Makas, suyun stratejik bir değer olduğunu ifade ediyor ve tüm kurumların bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.

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