Kırıkkale’de Taksi Bariyere Çarptı.

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMASI

Kırıkkale’de meydana gelen bir trafik kazası, güvenlik kamerası kayıtlarıyla detaylı bir şekilde görüntülendi. Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolu üzerindeki Yahşihan Kavşağı’nda gerçekleşti. Sürücü O.Y. yönetimindeki 71 T 2038 plakalı ticari taksi, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyere çarparak kontrolden çıktı. Bu talihsiz olay sırasında otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

YARALILARIN DURUMU VE MÜDAHALE

Kazada yaralanan sürücü O.Y. ve yolcu L.M.S.A., hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

TRAFİK EKİPLERİNDEN İNCELEME

Trafik ekipleri kazanın olduğu yer üstünde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından ticari taksi otoparka çekildi ve kazaya ilişkin araştırmaların başlatıldığı ifade edildi. Bu kaza, dikkatli olunması gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor.