Kırıkkale’de Taksi Duvara Çarptı

KAZA DETAYLARI

Kırıkkale’de bir otomobil ile ticari taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Başpınar Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, E.B. yönetimindeki 06 AV 2154 plakalı otomobil ile 71 T 0115 plakalı Toyota marka ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari taksi, bir oto lastik dükkanının duvarına çarparak durabildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Kazada sürücüler ve bir yolcu yaralandı. Olayın hemen ardından, durumun bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILIYOR

Kaza sonucu hasar gören araçlar, trafik ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.