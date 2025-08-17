Haberler

Kırıkkale’de Taksi Duvara Çarptı

KAZA DETAYLARI

Kırıkkale’de bir otomobil ile ticari taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Başpınar Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, E.B. yönetimindeki 06 AV 2154 plakalı otomobil ile 71 T 0115 plakalı Toyota marka ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari taksi, bir oto lastik dükkanının duvarına çarparak durabildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Kazada sürücüler ve bir yolcu yaralandı. Olayın hemen ardından, durumun bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILIYOR

Kaza sonucu hasar gören araçlar, trafik ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Söğütlü’deki Ev Yangınında Zarar Görüldü

Terme ilçesindeki Söğütlü mevkisinde bir evin çatısında çıkan yangın, üst katı etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına aldı; evde kimse yoktu.
Haberler

Taksi Şoförü, Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'da bir taksi şoförü, henüz kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası bir kişi gözaltına alındı; taksiciler protesto düzenledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.