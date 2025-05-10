Kırıkkale’de Taksinin Kazası Meydana Geldi

KAZA SIRASINDA YAŞANANLAR

Kırıkkale’de bir taksinin beton bariyere çarptığı trafik kazası sonucunda, biri ağır olmak üzere iki kişi yaralanıyor. Kaza, sabah saatlerinde Yahşihan ilçesi Ankara-Kırıkkale kara yolu Yenişehir Kavşağı civarında meydana geliyor. Osman Y. yönetimindeki 71 T 2038 plakalı taksi, beton bariyere çarpıyor ve savruluyor. Araç tekrar bariyere çarparak dururken, bu çarpışma sonucunda taksi hurdaya dönüyor.

YARALILAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kazada sürücü Osman Y. ile takside bulunan yabancı uyruklu yolcu yaralanıyor. Olayın hemen ardından, kaza ile ilgili ihbar yapılıyor ve sağlık ile polis ekipleri kaza yerine yönlendiriliyor. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor. Taksicinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı kaydediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatılıyor.