Kırıkkale’de Taksinin Takla Attığı Kaza

KAZADA YARALANANLAR BULUNDU

Kırıkkale’de bir otomobilin ticari taksi ile çarpıştığı olayda iki kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Millet Bulvarı üzerindeki Özuğurlu Kavşağı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, C.A. yönetimindeki 34 EAR 786 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 71 T 0164 plakalı Volkswagen marka ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın ardından taksi, akaryakıt istasyonuna doğru sürüklenerek takla attı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, taksi sürücüsü A.K. ile yolcu M.A. yaralandı. Diğer aracın içindekiler ise kazayı hiçbir yara almadan atlattı. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Trafik ekiplerinin kazanın ardından yaptığı incelemenin tamamlanmasının ardından kaza yapan araçlar otoparka çekildi. Olayla ilgili daha detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.