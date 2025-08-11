Haberler

Kırıkkale’de Ticari Araç Devrildi

KAZANIN DETAYLARI

Kırıkkale’de bir hafif ticari aracın su kanalına devrilmesi sonucu 2’si çocuk, toplamda 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle vakti Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerindeki hayvan barınağı yakınında gerçekleşti. Y.Y. yönetimindeki 60 HN 066 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Araç, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Araçta bulunan sürücü Y.Y. ile birlikte aynı aileden A.M.Y. (13), M.M.Y. (14), S.Y.Y. (8) ve ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi öğrenildi.

