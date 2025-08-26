Haberler

Kırıkkale’de Ticari Taksi Takla Attı

OTOMOBİL VE TİCARİ TAKSİ ÇARPIŞTI

Kırıkkale’de meydana gelen bir trafik kazasında, otomobil ile çarpışan ticari taksi sürüklendi ve takla attı. Olay, akşam saatlerinde Millet Bulvarı üzerindeki Özuğurlu Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, C.A. yönetimindeki 34 EAR 786 plakalı otomobil, A.K. idaresindeki 71 T 0164 plakalı Volkswagen marka ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi, yakındaki bir akaryakıt istasyonuna doğru sürüklenerek takla attı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda, taksinin sürücüsü A.K. ile yolcu M.A. yaralandı. Diğer araçtaki kişiler kazayı yara almadan atlattı. Olayla ilgili olarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılara, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldüğü bildirildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Kaza sonrası trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili olarak detaylı bir inceleme süreci başlatıldığı belirtildi.

