Kırıkkale’de Tır-Otomobil Çarpışmasıyla 6 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobilin çarpışması sonucu toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı’nda gerçekleşti. H.G. yönetimindeki 31 AGC 335 plakalı tır ile İ.A. idaresindeki 06 BEA 048 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU VE MÜDAHALE

Kaza sonrasında sürücü İ.A. (32) ve yanındaki yolcular Z.A. (74), S.A. (32), M.A. (53), M.E.A. (8) ile Y.A.A. (1) yaralandı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Bu ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 yaralının genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İNCELEME SÜRECİ VE TRAFİK DÜZENİ

Trafik ekipleri, kazanın ardından olay yerinde detaylı incelemeler yaptı ve kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak resmi bir incelemenin başlatıldığı belirtildi.

