Kırıkkale’de TIR ve otomobil çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Kırıkkale’de bir TIR ve otomobilin çarpışması sonucu, kazada aynı aileden 2’si çocuk 6 kişi yaralanıyor. Olay, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara kara yolu Kalecik kavşağında gerçekleşiyor. H.G.’nin kontrolündeki 31 AGC 335 plakalı TIR ile İ.A.’nın kullandığı 06 BEA 048 plakalı otomobil çarpışıyor.

YARALILAR VE TEDAVİSİ

Kazanın ardından yaralananlar arasında sürücü İ.A. (32), Z.A. (74), S.A. (32), M.A. (53), M.E.A. (8) ve Y.A.A. (1) bulunuyor. Olay yerine intikal eden ambulans, polis ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ve Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk ediyor. Yaralıların durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildiriliyor.

TRAFFİK DURUMU VE İNCELEME

Kaza nedeniyle Kırıkkale-Ankara kara yolunun trafiği tek şeride düşüyor ancak, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yollar yeniden açılıyor. Olayla ilgili olarak bir inceleme başlatılıyor.