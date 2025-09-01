Kırıkkale’de Tır Ve Otomobil Çarpıştı

KAZA AYRINTILARI

Kırıkkale’de bir tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2’si çocuk toplam 6 kişi yaralandı. H.G’nin kullandığı 31 AGC 335 plakalı tır, İ.A. (32) yönetimindeki 06 BEA 048 plakalı otomobille Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolunun Kalecik kavşağında çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sonucunda, otomobilin sürücüsü İ.A. ile birlikte araçta bulunan Z.A. (74), M.A. (53), S.A. (32), M.E.A. (8) ve Y.A.A. (1) yaralandı. Olayın ardından sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen kaza yerine gönderildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.