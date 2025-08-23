Kırıkkale’de Trafik Hızla Durdu

TRAFFİK SORUNU KIRIKKALE’DE!

Kırıkkale’de gerçekleşen yol yapım çalışmaları, 43 ilin geçiş güzergahı olan D200 karayolunda trafiği durma noktasına getiriyor. Özellikle Kırıkkale-Ankara güzergahının 14’üncü kilometresindeki Irmak köyü virajlarında, Karayolları tarafından başlatılan çalışmalar sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Devam eden çalışmalar sonucu bölgede yaklaşık 6 kilometrelik bir araç kuyruğu meydana geldi. Sıcak hava şartları altında yavaş ilerleyen trafik, sürücüler için zor anlar yaşatıyor. Bekleme sürelerinin dakikalara ulaştığı bu yoğunluk, dron ile görüntülendi. Kırıkkale’deki bu durum, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiliyor.