Kırıkkale’de Trafik Hızla Durdu

TRAFFİK SORUNU KIRIKKALE’DE!

Kırıkkale’de gerçekleşen yol yapım çalışmaları, 43 ilin geçiş güzergahı olan D200 karayolunda trafiği durma noktasına getiriyor. Özellikle Kırıkkale-Ankara güzergahının 14’üncü kilometresindeki Irmak köyü virajlarında, Karayolları tarafından başlatılan çalışmalar sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Devam eden çalışmalar sonucu bölgede yaklaşık 6 kilometrelik bir araç kuyruğu meydana geldi. Sıcak hava şartları altında yavaş ilerleyen trafik, sürücüler için zor anlar yaşatıyor. Bekleme sürelerinin dakikalara ulaştığı bu yoğunluk, dron ile görüntülendi. Kırıkkale’deki bu durum, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Fethiyespor, Fırat Başkaya’yı Kadrosuna Kattı

Fethiyespor, 2. Lig Kırmızı Grup kadrosunu güçlendirmek için Fenerbahçe U19'da oynayan Fırat Başkaya ile sözleşme imzaladı ve kendisine başarılar diledi.
Seydikemer’de Kadın Yükümlüler Okul Temizliği

Seydikemer'deki kadın yükümlüler, yeni eğitim-öğretim yılı için okulu hazırladı. Bu çalışma, toplum yararına önemli bir katkı sundu.

