Kırıkkale’de Trafik Kazaları Görüntülendi

TRAFFİK KAZALARI KAMERALARA YANSIYOR

Kırıkkale’de sürücü hataları sebebiyle oluşan trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına kaydedildi. Görüntüler, özellikle dikkatsizlik ve hız ihlallerinin kazalara yol açtığı anları gözler önüne seriyor. Farklı yerlerde meydana gelen kazalarda, sürücülerin dikkatsizlikten kaynaklanan hataları ve hız kurallarına uymamaları dikkat çekiyor.

HIZ VE DİKKATSİZLİK GÖRÜNTÜLERDE

KGYS kameraları, bazı araçların çarpıştığını ve diğerlerinin ise kontrolden çıkarak savrulduğu anları kaydetti. Yetkililer, kaza anlarının önlenmesi için sürücülere “bir saniye bekle, bir ömür kazan” sloganıyla trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. Uyarılar, trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların azaltılması için gereken bir konu olarak öne çıkıyor.