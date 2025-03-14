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Kırıkkale’de Trafik Kazaları KGYS Kameralarında

TRAFİK KAZALARI VE KAMERALARA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazaları, dikkatsizlik ve hız sınırı ihlalleri nedeniyle KGYS kameralarına kaydedildi. Bu görüntüler, sürücülerin dikkat eksikliği ve hız taşıma kurallarını ihlal etmelerinin kazalara nasıl zemin hazırladığını ortaya koyuyor.

SÜRÜCÜLERE ÖNEMLİ UYARILAR YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülere kritik uyarılarda bulundu. Açıklamada, “Bir anlık dalgınlık, ömür boyu pişmanlık” ifadesi kullanıldı ve hız sınırlarına uyulması ile trafik kurallarına uygun davranmanın önemi vurgulandı.

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