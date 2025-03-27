Kırıkkale’de Trafik Kazası: 2 Yaralı

KAZA NEDENİYLE İKİ KİŞİ YARALANDI

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında, otomobilin seyir halindeki bir motosiklete çarpmasıyla iki kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kayseri D765 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, R.O. yönetimindeki 34 ZD 1592 plakalı Volkswagen marka otomobil, T.Ö. tarafından sürülen 06 EYJ 214 plakalı Kuba marka motosiklete çarptı.

KAZADAN SONRA HIZLI MÜDAHALE

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü T.Ö. ve yolcu H.D. yaralanarak olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine ulaştı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.