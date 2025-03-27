Kırıkkale’de Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

KAZA ANINDA YAŞANAN OLAYLAR

Kırıkkale’de bir trafik kazası sonucunda iki kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kayseri D765 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, R.O. isimli sürücünün kontrolündeki 34 ZD 1592 plakalı Volkswagen marka otomobil, o esnada seyir halindeki T.Ö. yönetimindeki 06 EYJ 214 plakalı Kuba marka motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü T.Ö. ve yanındaki yolcu H.D. yaralandı.

ACİL YARDIM MÜDAHALESİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine hemen olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Yetkililer, kazayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı.