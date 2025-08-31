Kırıkkale’de Trafik Yoğunluğu Hızla Arttı

KİLİT KAVŞAKTA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan “kilit kavşak” Kırıkkale, hafta sonu meydana gelen trafik yoğunluğuyla dikkat çekti. Tatil dönüşü yola çıkan vatandaşlar, karayollarında önemli bir yoğunluk oluşturdu. Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde araçlar yavaş hareket ederken, bazı noktalarda trafik adeta durma noktasına geldi.

EĞİTİM DÖNEMİ ETKİSİ

1 Eylül tarihi itibarıyla anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için başlayan uyum haftası eğitiminin de trafik yoğunluğunu etkilediği gözlemlendi. Tatilden dönen ailelerin, okul hazırlıkları için hareket etmesiyle birlikte trafiğin yoğunluğu daha da arttı. Yoğunluğun etkili olduğu bölgelere İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler müdahale etti. Kara yolundaki araç trafiği, havadan çekilen görüntülerle belgelendi.