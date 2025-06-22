Kırıkkale’de Traktör Kazası Oldu

KAZA VE SONUÇLARI

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde buğday yüklü traktörün römorkuyla birlikte takla attığı kaza sonucunda sürücü hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı. Kaza, Delice ilçesi Çerikli Beldesi’nin Halitli köyü yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Z.K. kontrolündeki 71 AE 4279 plakalı Massey marka traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında tarım arazisine devrildi.

SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI

Olayda, sürücü Z.K. (60) ve eşi D.Z. (52) ciddi şekilde yaralandı. Traktörde maddi hasar oluşurken, römorkta yüklü olan buğdaylar çevreye yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Z.K., tüm müdahale çabalarına rağmen kurtarılamadı. Eşi D.Z.’nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.