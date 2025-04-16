Kırıkkale’de Traktör-Otomobil Kazası Meydana Geldi

KAZA ANINI GÖSTEREN OLAY

Kırıkkale’de traktör ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 jandarma personeli hafif şekilde yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesindeki Atatürk Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan dönmeye çalışan 71 ACB 092 plakalı New Holland marka traktör ile 26 LD 019 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan jandarma personeli M.E., Y.D. ve Ç.K. bireyleri hafif yaralarla kurtuldu.

MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine hızlıca sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı. Çarpışan araçlar, trafik ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili detaylı bir incelemenin başlatıldığı duyuruldu.